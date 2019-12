Tutti al museo e in biblioteca! Proseguono gli incontri a Castel Bolognese

La seconda parte della rassegna Tutti al museo e in biblioteca!, promossadall’assessorato alla cultura del Comune di Castel Bolognese, a cura della Biblioteca comunale“Luigi Dal Pane” nell’ambito del Servizio biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina, si articolerà in tre parti, con laboratori su Gianni Rodari, uno spazio dedicato al giornalistaFederico Buffa e l’Open Day del Museo Civico. Sabato 14 dicembre, dalle ore 17.00, nella sala lettura della Biblioteca comunale LuigiDal Pane, un evento speciale: Quattro chiacchiere con Federico Buffa, giornalista, telecronista sportivo e live performer. Condurranno l’intervista Federico Avoni, Daniele Fabbri e Alessandro Zanoni, tre giovani appassionati di sport.

In occasione dell’evento la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” ospiterà un percorso bibliografico dedicato all’ospite. Tutti al museo e in biblioteca! Seconda parte chiuderà il 2019 con un secondo appuntamento al Museo Civico di Castel Bolognese. Domenica 15 dicembre, dalle ore 8.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 17, apertura straordinaria del Museo Civico. Dalle ore 8.30 Colazione al Museo e visita guidata, con i collaboratori del museo. A seguire, dalle ore 10.30 (salvo maltempo), visita all’aperto alle vie del centro con Andrea Soglia. Il ritrovo per indagare la Castel Bolognese del 1876 sarà sempre al Museo Civico. Infine, dalle ore 15 alle 17, ulteriore visita guidata con i collaboratori.

Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959) è un giornalista e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondoAldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilirecollegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo. vedi https://www.federicobuffa.com/bio

Federico Avoni, appassionato di calcio e laureato in Statistica, lavora nel mondo della Digital Analytics

Daniele Fabbri, laureato in scienze della Comunicazione, è bibliotecario ed educatore

Alessandro Zanoni, educatore, è laureato in Scienze Politiche e ha un Master in Giornalismo d’Inchiesta

Per informazioni: Unione della Romagna Faentina | Servizio biblioteca Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane”, piazzale Poggi n. 6 – Castel Bolognese (Ravenna | tel. 0546.655827e-mail: biblioteca@comune.castelbolognese