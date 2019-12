Voltana. A “I concerti del Glup” arriva Gloria Turrini con musica italiana, blues, soul e funk

Venerdì 13 dicembre alle 21 ci sarà il secondo e ultimo appuntamento con la quarta rassegna di musica e cucina “I concerti del Glup”, ospitata nella sala polivalente della casa del popolo di via Fiumazzo, a Voltana di Lugo, rinominata in passato proprio come “Glup”, storpiando l’inglese “club”.

Per l’occasione Gloria Turrini proporrà musica italiana, blues, soul e funk. Nelle note scure della sua voce, riecheggia il blues delle maestre Bessie Smith, Ma Raney, Big Mama Thorton ed Etta James. Ad accompagnare Gloria Turrini ci saranno Mecco Guidi alle tastiere e Bruno Farinelli alla batteria.

A metà concerto sarà a disposizione un piatto di passatelli in brodo, cucinati dal team di Ca’ Vecchia.

L’ingresso è a offerta libera. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 0545 72885.

La rassegna è organizzata dalla Consulta di Voltana, Chiesanuova, Ciribella, con la collaborazione del Centro sociale Ca’ vecchia e dell’associazione culturale Beatrice.

La direzione artistica è di Michele Fenati.