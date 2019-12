A Fusignano Piazza Corelli si trasforma nel Villaggio di Babbo Natale

Domenica 15 dicembre la piazza Corelli di Fusignano si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio dove Babbo Natale accoglierà nella sua casa, tra neve e bolle di sapone, tutti i bambini per una foto ricordo e per raccogliere le loro letterine.

Sempre in piazza Corelli, sarà allestito anche un percorso avventura e Auser, attorno al tradizionale fuoco, distribuirà caldarroste, tisane e biscotti in collaborazione con erboristeria “La Lunaria” e i forni di Fusignano.

Dalle 13.30 alle 15.30 “Cesto di Natale”: esibizione della Asd Aronne Gardini con canestri, laboratorio per le palline di Natale “Fuso family”, calendario 2020 della società merchandising griffato BasketFuso e premi per il “tiro di Natale”. Dalle 15.30 musiche a cura dei gruppi della scuola di musica “Arcangelo Corelli”. Davanti alla chiesa del Suffragio distribuzione di cuori di cioccolata a favore di Telethon.

Alle 16.30 al Teatro Moderno sarà proiettato Deep – un’avventura in fondo al mare nell’ambito della Rassegna cinema ragazzi.