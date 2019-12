Al Teatro Alighieri di Ravenna la musica del Sestetto “In Liebe” chiude i Concerti della Domenica

A chiudere la rassegna dei Concerti della Domenica dell’Associazione Angelo Mariani, domenica 15 dicembre presso la Sala Corelli del Teatro Alighieri alle ore 10.30, sarà il Sestetto “In Liebe”​, quattro giovani cantanti e due pianiste uniti dalla passione per la musica di Brahms e dal desiderio di approfondire un repertorio poco eseguito e dall’organico del tutto insolito, il quartetto vocale e pianoforte a quattro mani.

Formato dal soprano Stela Dicusară​, dal mezzosoprano Valentina Vanini, dal tenore Alessandro Vannucci, dal baritono Lorenzo Bonomi e dalle pianiste Francesca Cesaretti eIlaria Torresan, il gruppo proporrà il repertorio che da tempo diffonde con successo di pubblico e critica nei numerosi concerti tenuti in diverse città italiane: i Liebeslieder Walzer op. 52 e il Neue Liebeslieder Walzer op. 65 di Brahms, entrambi per quartetto vocale e pianoforte a quattro mani, e la trascrizione per pianoforte a quattro mani scritta da Brahms dei 20 Ländler di Schubert. La rassegna dei Concerti della Domenica è organizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e col sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.

Biglietti d’ingresso al concerto, che si realizza grazie anche a Edizioni Moderna: € 10,00, € 5,00 a ragazzi sotto i 26 anni. Per informazioni: tel. 0544 39837; www.teatroalighieri.org.