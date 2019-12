All’Itip “Luigi Bucci” di Faenza consegnate le Borse di studio e i Diplomi

All’Itip “Luigi Bucci” di Faenza Sabato 14 dicembre 2019, presso l’aula magna “G. Coppari”via Nuova, 45 si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio ai migliori allievi dell’Istituto e la consegna dei diplomi di stato.

La cerimonia, presenziata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Gabriella Gardini, è stata anche l’occasione per fare il punto sulle attività a fine 2019 dei neodiplomati e ne è risultato:

Meccanici Iti su 36 Alunni, 20 Occupati, 14 iscritti Università, 2 in attesa di occupazione;

Elettronici Iti su 25 Alunni, 15 Occupati, 10 iscritti Università, nessuno in attesa di occupazione; Informatici Iti su 42 Alunni, 19 Occupati, 21 iscritti Università, 2 in attesa di occupazione; Meccanici IpsiA su 16 Alunni, 15 Occupati, 0 iscritti Università, 1 in attesa di occupazione;Elettronici Ipsia su 13 Alunni, 10 Occupati, 2 iscritti Università, 1 in attesa di occupazione; complessivamente cerca lavoro solo il 4%.

E’ seguito poi il saluto Simona Sangiorgi, Assessore alle politiche educative e giovanili del Comune di Faenza, e via via il si sono susseguiti vari rappresentanti delle Associazioni di categoria che operano sul territorio a stretto contatto con il mondo del lavoro:

· Enrico Ricci Responsabile della Fil. Sede di Faenza BANCA BCC

· Paolo Pasini HR Department Development UNITEC spa Lugo

· Giovanni Fabbri CNA

Sono poi state consegnate le Borse di Studio:

· presenti per l’Associazione “Viaemiliaponentesie” Diego Benazzi, Marta Casanova E Gilberto Zaccaria che hanno consegnato: 2 Borse di Studio – agli Allievi migliori A.S. 2018/19 – studenti della sez. Tecnica e Professionale: Gorovelli Florian cl. 4^BMT Sez Prof.le e Rivola Marco cl.5^DM Sez tecnica

· in rappresentanza di “Maestri del Lavoro” di Ravenna erano presenti Maria Luisa Ancarani E Francesco Palli ed hanno consegnato: 1 borsa di Studio – ad Allievo meritevole distintosi nelle materie ad indirizzo Professionale: Balbi Federico cl. 5^AMT

Simona Sangiorgi in rappresentanza Comune di Faenza per la “Fondazione Bertoni” ed ha consegnato: 7 Borse di Studio – Allievi migliori Cl. 1^,3^,5^ A.S. 2018/19 studenti della sez. professionale a: Tabaku Alkeo cl. 2^AMT, Rossi Marco, cl. 2^CMT, Tampieri Mattia cl. 4^BMT, Galli Filippo cl. 4^BMT, Matteucci Cristian cl. 4^BMT, Sobai El Idrissi Abdelati cl. 5^AIA a.s. 2018/19 e Vaja Adnand cl. 5^BMM a.s. 2018/19

· Montanari Maria Angela – figliadi “Primo Montanari”ha consegnato: 1 borsa di Studio – Allievo meritevole distintosi nelle materie ad indirizzo Elettronica sez. Tecnica – Cimatti Isacco cl. 4^AE

· Montanari Omar – Ditta ”Mmb Software” ha consegnato 11 Borse di Studio – Allievi cl. 5^ della sezione Tecnica meritevoli, per i corsi di Elettronica e Informatica: Poli Lorenzo cl. 5^AE a.s. 2018/19, Francesconi Nicola cl. 5^AE a.s. 2018/19, Alpi Giovanni cl. 5^AE a.s. 2018/19, Bennazzi Giovanni cl. 5^EI a.s. 2018/19, Castagna Bartolomeo cl. 5^EI a.s. 2018/19, Bandini Marco cl. 5^BI a.s. 2018/19, Montefiori Adele cl. 5^BI a.s. 2018/19, Pezzi Pietro cl. 5^BI a.s. 2018/19, Chiarini Matteo cl. 5^AE a.s. 2018/19, Scarpelli Giulia cl. 5^AE a.s. 2018/19 e Fabrini Luca cl. 5^AE a.s. 2018/19.

Preceduti dall’appello di tutte le classi, tenuto dalla Dirigente Scolastica , sono stati infine consegnati i Diplomi di stato.