Attraversamento pericoloso sulla Ravegnana: nessun riscontro, nuovo esposto

L’attraversamento su via Ravegnana è pericoloso, le auto sfrecciano a velocità eccessiva. Mi rivolgo, riguardo questo problema, con un nuovo esposto al Comandante della Polizia Municipale di Ravenna, al Sindaco e al Presidente di Start Romagna: la irriverente presa di posizione da parte di tutti voi, risulta come una presa in giro alla cittadinanza intera.

Nessuna risposta, nessun riscontro ad eccezione di una pattuglia della Polizia Municipale che per poco tempo, il giorno seguente all’uscita dell’articolo su Ravenna Notizie con la mia precedente rimostranza, ha fermato macchine per un controllo, senza elevare alcuna multa per eccesso di velocità. Eppure ancora oggi anche gli autobus sfrecciano a ben oltre il limite di velocità e ben oltre la velocità ritenuta idonea per potersi fermare in caso di necessità.

Aspettate che avvenga un incidente mortale per provvedere? Di cosa avete bisogno per poter mettere faretti che illuminino a giorno l’attraversamento pedonale o mettere un semaforo a induzione?Ecco perché l’Italia va in questo (malo) modo, perché partendo dai Comuni e da coloro che dovrebbero essere a disposizione del cittadino, non si hanno riscontri. Ribadisco che non è la prima volta che parlo di questo problema, non è la prima volta che inoltro esposti, ma dal 1999, quando ho cambiato casa e sono venuto ad abitare in via Ravegnana.

Maurizio Marendon