La modella ravennate Aurora Nivellini protagonista del contest “Save the planet” in Val di Fassa

La giovane modella ravennate Aurora Nivellini è stata una delle protagoniste del contest “Save the planet” andato in scena in Val di Fassa. Corpo statuario, postura elegante, la bellezza acerba e, nello stesso tempo, algida di una predestinata delle passerelle, un po’ Eva Riccobono e un po’ Bianca Balti, col suo nasino inarcato da Cleopatra, Aurora Nivellini di Madonna dell’Albero, si legge nella nota, è stata una delle grandi rivelazioni del contest “Save the planet” andato in scena dal 9 al 12 dicembre a Canazei in Val di Fassa.



Aurora Nivellini

Scoperta dal talent scout Carmelo Tornatore e selezionata assieme ad altre 14 modelle dall’Ap Production, Aurora è stata fotografata dal videomaker Stefano Primaluce e dalla fotografa romana Roberta Canu, una delle professioniste dell’immagine più quotate nel mondo della ritrattistica italiana. Aurora Nivellini ha mosso i suoi primi passi nel mondo delle passerelle sfilando per diversi concorsi di bellezza locali dove ha fatto incetta di fasce e corone.