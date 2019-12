Lo “Schiaccianoci” arriva a Bagnara di Romagna: concerto, letture e laboratori sulla celebre fiaba

Domenica 15 dicembre “La magia dello Schiaccianoci” arriva a Bagnara di Romagna per accompagnare il Natale di grandi e piccoli. Dalle 15.30 nella sala consigliare della Rocca Sforzesca va in scena un piccolo concerto al pianoforte di Filippo Bittasi, accompagnato dal racconto della fiaba dell’attore Giorgio Barlotti. A seguire, dalle 16.30 è in programma il laboratorio creativo a tema.

Inoltre, dalle 14 alle 19 tornano in Rocca i mercatini di Natale. A completare il programma natalizio ci sono le visite guidate al Museo del Castello (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) e ai Musei Parrocchiali (dalle 14.30 alle 16.30). Chi vorrà pranzare o cenare a Bagnara potrà anche contare menù speciali e prezzi scontati nei locali aderenti, ritirando lo speciale buono in museo (La Locanda, Il Molinello e Da Guido).

Per ulteriori informazioni contattare il Comune di Bagnara di Romagna al numero 0545 905501.