“Lugo in Giallo”: domenica la premiazione del concorso di scrittura creativa

Domenica 15 dicembre al centro commerciale Globo di Lugo (via Foro Boario 30), si terrà alle 17 la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso di scrittura creativa “Lugo in Giallo”, riservato agli alunni delle scuole medie del Comune di Lugo.

“Lugo in Giallo” nasce dalla volontà della direzione del Centro Commerciale di “permettere ai ragazzi di avvicinarsi anche al difuori dai banchi della scuola al mondo della scrittura e di spingerli a riappropriarsi della cultura sociale e artistica del nostro territorio. Il racconto dovrà essere infatti ambientato in luoghi teatro di eventi storici o culturali di particolare interesse per la città di Lugo, oppure avere come protagonisti illustri personaggi lughesi”.

“La direzione del Centro, supportata dall’agenzia di comunicazione proArte grafica, organizza e promuove iniziative di carattere sociale e culturale, a maggior ragione quando sostenute dall’Amministrazione – ha dichiarato il presidente del Consorzio Globo 2 Daniele Pirazzini – Siamo davvero orgogliosi di come l’iniziativa sia stata accolta dalle scuole medie di Lugo, abbiamo ricevuto ben trentadue racconti scritti dai ragazzi di diciassette classi degli Istituti: Baracca, Gherardi, Sacro Cuore e San Giuseppe”.

Il programma prevede la premiazione della scuola vincitrice, che riceverà alla presenza dell’istituzione un pc portatile, mentre a tutti i ragazzi che hanno partecipato con i loro racconti, saranno consegnati dei simpatici gadget.

L’iniziativa è organizzata dal centro commerciale Globo, con il supporto di Coop Alleanza 3.0 – Direzione Politiche Sociali e Relazioni Territoriali e il patrocinio del Comune di Lugo.