‘Natale insieme’ a Voltana con i bimbi delle scuole, e il 24 arrivano i babbi natale

Domenica 15 dicembre a Voltana si festeggia “Natale insieme” con un pomeriggio a base di spettacoli e musica in compagnia dei bambini delle scuole.

Nel parco del centro sociale Ca’ Vecchia, a partire dalle 15.30, i ragazzi delle scuole intratterranno i presenti con musica e canzoni. Il tutto sarà accompagnato da un buffet di dolci natalizi, panini con salsiccia, vin brulè e tè caldo a offerta libera.L’iniziativa è organizzata dalla Nuova Associazione Culturale Ricreativa, in collaborazione con le scuole e il Centro sociale Ca’ Vecchia. Il ricavato servirà per l’organizzazione della festa 2020.

Le iniziative proseguono martedì 24 dicembre dalle 19. Per l’occasione Babbo Natale arriverà nelle case dei bambini per consegnare tanti doni.I pacchi possono essere consegnati nella sede della Delegazione di Voltana, presso Plastigomma e Cartoleria Biroblu fino alle 12.30 del 23 dicembre.L’iniziativa è organizzata dal Centro sociale Ca’ Vecchia, in collaborazione con la Consulta di Voltana Chiesanuova Ciribella.