Ravenna, premiati in Comune i finalisti del Concorso ‘Poesia al bar’

A Ravenna, sono stati premiati in Comune i finalisti del Concorso ‘Poesia al bar’. E’ stata premiata Anna Maria Costa di Cervia con la sua lirica “ salina in autunno” dalla Dott.ssa Nicoletta Bacco dell’Istituzione biblioteca Classense di Ravenna, che ha rappresentato alla cerimonia l’amministrazione Comunale. Seconda classificata Emilia Testa di Ravenna con i versi “ Redenzione” premiata dal Presidente del Club Lions Milano Marittima 100 Loris Savini. Terzo classificato Leonardo Lombardi di Santa Luce ( Pi) premiato dallo scrittore , membro di giuria Stefano Sante Cavina. Gli altri autori sono stati premiati con una onorificenza. Moderatrice e organizzazione dell’ evento è stata la poetessa Alessandra Maltoni Vice Presidente del Club Milano Marittima 100, titolare Centro Servizi Culturali.

Varie le attività che hanno collaborato: BCC, Lions Club Milano Marittima 100.F.lli Benelli Pegout, Il forno Argnani, Spadafino ristorante Milano Marittima, Bottega del vino Via Paolo Costa, Fiori di Mare Lido Adriano, Leo Ravenna, SisiDrinK and More ( La Via dei Poeti) Elios Copy Center.