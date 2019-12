Torna Christmas in Ravenna con truccabimbi, bolle di sapone e il concerto di Gloria Turrini

Si rinnova anche questo fine settimana l’appuntamento con “Christmas in Ravenna”, domenica 15 dicembre in piazza del Popolo, dalle 11, tornerà Edera Ravenna con le esibizioni delle ginnaste agoniste della sezione ritmica, con possibilità di prova per tutti i bambini. In piazza Kennedy invece l’appuntamento dedicato a tutti i bambini è con TATAFATA con truccabimbi, tatuaggi e bolle di sapone, dalle 10.30 alle 12.30. Nel pomeriggio di domenica, sempre in piazza del Popolo, alle 17.30, si terrà il concerto di Gloria Turrini con Francesco Laghi.

Presso i giardini Speyer, sempre domenica 15, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Natale Kids nel Quartiere Farini”, iniziante alle 15 con lo spettacolo “Stravagarte” della compagnia Teatro Lunatico che unisce atti di magia a bolle di sapone e illusionismo. Alle 16 ultimo appuntamento della giornata all’interno di Cittattiva con il laboratorio natalizio accompagnato da letture animate, tenuto dall’associazione Tralenuvole.