A Conselice, Lavezzola e San Patrizio assemblee cittadine per illustrare il bilancio preventivo e l’elezione delle Consulte

Fra lunedì 16 e mercoledì 18 dicembre tre assemblee cittadine per illustrare il bilancio preventivo e l’elezione delle Consulte.

In previsione della discussione finale sul bilancio preventivo (prevista in consiglio Comunale giovedì 19 dicembre) e delle elezioni per le Consulte cittadine (in programma il 26 gennaio), l’Amministrazione Comunale di Conselice convoca tre Assemblee dei cittadini, nelle tre frazioni del territorio, per illustrare i punti salienti del bilancio e le candidature per l’elezione delle Consulte.

Le assemblee sono in programma nelle seguenti date:

CONSELICE lunedì 16 dicembre 2019 ore 20,30, Auditorium Garbesi Scuola media via G. di Vittorio

LAVEZZOLA martedì 17 dicembre 2019 ore 20,30, Sala Polivalente Casa Comunale Via Bastia

SAN PATRIZIO mercoledì 18 dicembre 2019 ore 20,30, Sala Consulta – ex Scuole Elementari Via Mameli.