Cena degli auguri del Propeller Club a Milano Marittima

Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna organizza la tradizionale Cena degli Auguri per venerdì 20 dicembre alle 20 al Palace Hotel di Milano Marittima, Viale 2 giugno n. 60.

La Cena degli Auguri è occasione di raccoglimento dell’intera Comunità Portuale nella ricorrenza del Santo Natale ed è anche l’occasione per l’incontro e la partecipazione alla vita del Club dei famigliari ed amici. Nel corso della serata sarà consegnato il Premio “Timone D’Oro”, che, per l’anno 2019, è stato assegnato alla memoria di Benigno Zaccagnini – “ZAC” con la seguente motivazione:

“A indelebile ricordo di quanto fatto per Ravenna e per il nostro Porto, quale miglior esempio di capacità di guida e di spinta nel progredire della nostra società̀, valori simbolicamente espressi dal logo del Club, il timone e l’elica”.

La serata sarà allietata da eventi, sorprese ed omaggi, oltre che da una meravigliosa Cena organizzata per noi dal Gruppo Select Hotels, che ci ha anticipato un menù veramente eccezionale. Il Consiglio Direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna intende ringraziare gli Organi di Stampa per la costante attenzione con la quale seguono le iniziative del nostro Club.