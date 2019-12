Inaugurato a Santerno il Circolo “Incontro”. Niente videogiochi, ma giochi per i bambini

Dopo un prolungato periodo di chiusura è stata riaperta ieri, nei rinnovati locali della locale Cooperativa “Edera”, la Casa del Popolo Repubblicana di Santerno, cui i dinamici nuovi gestori hanno voluto assegnare il beneaugurante nome di Circolo “L’INCONTRO”.

Al rituale “taglio del nastro” inaugurale erano presenti il Segretario Provinciale del P.R.I. e Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, nonché il Presidente del Consiglio Territoriale di Piangipane Edgardo Canducci.

Nel suo intervento di saluto Fusignani ha sottolineato come, con questa riapertura, si riprendano i fili di un discorso iniziato oltre 100 anni fa e che ha costantemente offerto ai Santernesi valori e punti di riferimento.

Il Vicesindaco ha inoltre espresso apprezzamento per il fatto che la titolare del locale (Valentina), interpretando l’aspettativa del C.d.A. della Cooperativa, ha rinunciato ad installare i videogiochi, preferendo dotare l’esercizio di attrazioni per i bambini.

Per parte sua il Presidente Canducci si è rallegrato per questa riapertura che consente di allargare gli spazi per le attività sociali e culturali, in un momento in cui la cittadinanza tende a chiudersi in se stessa e, specialmente nel forese, vi è forte il rischio di rimanere sempre più isolati rispetto al Comune capoluogo.

Il nuovo punto d’incontro, che rimarrà aperto dalle prime ore del mattino fino alla tarda serata, non costituirà solo un luogo per attività ricreative, ma organizzerà iniziative culturali e soprattutto ospiterà Enti che svolgeranno attività sociali a beneficio di Santerno e delle frazioni vicine.