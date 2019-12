Al Palazzo dei Congressi Milano Marittima la premiazione del progetto Legal_mente legale. Oltre 200 gli studenti coinvolti

Domani martedì 17 dicembre al Palazzo dei Congressi Milano Marittima, in Via Jelenia Gora 12, è in programma l’incontro di chiusura del progetto Legal _mente legale.

Il progetto della Polizia Locale di Cervia e della Biblioteca Comunale “Maria Goia” ha visto coinvolti 220 ragazze e ragazzi delle classi terze delle Scuole Secondarie di I°Grado dell’IC 2 e IC 3 di Cervia con percorsi sulla legalità svolti in aula.

L’evento della presentazione e della premiazione delle migliori opere creative, che ha visto realizzate 101 opere di cui 15 video, sarà accompagnato da performance musicali della TEACHER’S BAND

Il programma prevede

16.00 Inizio lavori con flash mob a tema

16.30 Saluti dell’assessore Brunelli Miche e delle Dirigenti Scolastiche

16,45 Presentazione dei lavori premiati

18.30 grande conclusione con “La musica che ti insegna a sognare”

L’evento è nell’ambito dell’Accordo di Programma con la Regione Emilia-Romagna sostenuto dalla L.R. 18/2016 con il Comune di Cervia