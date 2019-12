Casola Valsenio. Al cinema Senio lo spettacolo “Sogna la terra stanca”

Martedì 17 dicembre 2019, alle ore 20,30, al cinema Senio di Casola Valsenio, sarà proiettato “Sogna la terra stanca”, omaggio ad Alfredo Oriani con Paola Corsini (voce narrante) accompagnata dai musicisti M. Pia Zanca (pianoforte) e Ufuk Aslan (baritono).

L’opera. Dal racconto al romanzo, dalla poesia al teatro, l’opera di Alfredo Oriani è sempre protesa a indagare l’umano,le vicende eroiche e le debolezze comuni, le gioie semplici e i dolori complessi. Questa sera mi piace incontrarlo nelle atmosfere intime e sospese del racconto, dove si consuma il ricordo del passato che non è più e si apre la crepa di un male imprevisto, di un dolore inaspettato, che si aggiunge, come spesso accade nella vita, ad altro male, ad altro dolore. Non è la fine. E’ l’occasione per far emergere una domanda, carica di senso, drammaticamente ritrovato. E la risposta schiude una nuova possibilità, che non censura nulla dello strazio ma riconosce la verità del tempo presente, perché la vita è ora, o non è. Come davanti alla capanna del bambino, la notte di Natale, dove tutto è già promessa, dove si alza il grido del gran dolore umano, dove sogna la terra stanca.