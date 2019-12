Cimice asiatica, 20milioni di finanziamenti agevolati per le aziende associate a Cia e Confagricoltura

Credito in tempi rapidi e a basso costo per permettere alle aziende agricole di risollevarsi dopo un’annata rovinata dalla cimice asiatica. Grazie all’impegno del credito cooperativo e delle associazioni di categoria, le aziende agricole della regione avranno fino a cinque anni di tempo per recuperare i maggiori costi sostenuti o il mancato guadagno maturato la scorsa estate.

Emil Banca, La Bcc, Confagricoltura e Cia dell’Emilia-Romagna hanno infatti firmato un accordo per permettere alle aziende agricole di ottenere liquidità a costi calmierati, con una durata che può arrivare fino a 60 mesi, attraverso un prodotto che permette di rinviare all’anno prossimo la restituzione del prestito che potrà arrivare fino al 100 per cento dei danni subiti. E per la valutazione dei danni o del mancato guadagno da perdita del raccolto, informano da Confagricoltura Emilia Romagna, basterà una semplice autocertificazione dell’azienda agricola convalidata da una delle due associazioni di categoria.

Sia Emil Banca, la Bcc presente con 88 filiali in cinque provincie emiliane (Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara) e nel mantovano, sia La Bcc, la banca di credito cooperativo attiva a Bologna, Ravenna, Forlì e Cesena, hanno stanziato per questo prodotto ben 10 milioni di euromettendo così a disposizione degli agricoltori della regione ben 20 milioni di euro.

Nello specifico, il prodotto prevede finanziamenti a tassi calmierati di un importo massimo di 500 mila euro e di durata fino a 60 mesi con la possibilità di attivare un pre-ammortamento di sei mesi ad un tasso decisamente inferiore a quello previsto dal mercato. Il finanziamento, che sarà erogato in tempi rapidissimi, aggiungo da Confagricoltura Emilia Romagna, potrà essere richiesto a copertura dei danni subiti in termini di minori ricavi e/o maggiori costi a seguito dell’attacco della cimice asiatica o di altre patologie della frutta subite durante il 2019.

L’importo massimo finanziabile è pari al 100% del mancato reddito e dei maggiori costi per la cui valutazione basterà una semplice autocertificazione dell’azienda agricola convalidata dall’associa- zione di categoria della provincia in cui l’azienda è attiva. Potranno accedere ai finanziamenti tutte le aziende agricole associate a Confagricoltura o alla Cia della provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e Mantova, Ravenna, Forlì-Cesena, proseguono da Confagricoltura Emilia Romagna,

“Gli agricoltori della regione stimano oltre 250 milioni di euro di danni alle culture di pere, pesche e nettarine – ha ricordato Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca – Un danno enorme per una regione in cui sono attive oltre 5000 aziende che nel 2019 registreranno il dato di produzione di queste colture più basso di sempre. Sperando che le soluzioni messe in campo per le prossime stagioni si rivelino efficaci, adesso dobbiamo pensare ad aiutare aziende e lavoratori. Questo ac- cordo – ha concluso Ravaglia – è un esempio di come le Bcc interpretano il loro ruolo di banche locali, vicine al territorio e con un occhio di riguardo per quelle realtà che, oltre un secolo fa, si misero assieme per creare le prime casse rurali di cui noi siamo gli eredi”. Esprimono soddisfazione Confagricoltura e Cia dell’Emilia-Romagna: “Quando gli istituti di credito dialogano con le rappresentanze sindacali aziendali si trovano le soluzioni per dare un aiu- to concreto alle imprese nei momenti di crisi. L’attenzione alle criticità del comparto agricolo da parte di banche locali come le Bcc è il modo più corretto e puntuale per fare sistema e sostenere l’economia e l’imprenditoria locale”.

Soddisfazione per l’accordo è stata espressa anche dal direttore generale de LA BCC ravennate forlivese e imolese Gianluca Ceroni: “LA BCC ha aderito a questo progetto per essere di sup- porto agli agricoltori che hanno subito ingenti danni alle produzioni derivanti dalla diffusione della cimice asiatica. Si tratta di una problematica che avrà conseguenze anche nei prossimi anni, per- tanto è necessario agire immediatamente a favore delle nostre aziende agricole per arginare questo flagello che si sta progressivamente diffondendo a tante colture”.