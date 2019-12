Fa piacere ritrovare la mia città più bella di come l’avevo lasciata: orgoglioso di sentirmi ancora ravennate

Buon giorno, sono un ravennate trapiantato a Milano da tanti anni e ormai capito raramente nella mia città natale. Ci sono tornato l’ultimo weekend per fare visita a dei vecchi amici: erano quasi 10 anni che non rivedevo Ravenna e sono rimasto sorpreso. L’atmosfera natalizia era frizzante e non ricordavo un centro così bello. Intanto, con mia grande sorpresa i miei amici mi hanno portato al nuovo Mercato Coperto che è una meraviglia e degno di una grande città come Milano. Io ricordavo una cosa triste a fatiscente. Trovo una grande struttura recuperata in maniera esemplare e piena di fascino. Complimenti a chi l’ha fatto.

Poi ho trovato Piazza Kennedy affollata di ragazzi sulla pista del ghiaccio: prima c’era un brutto parcheggio, se non ricordo male. In Piazza del Popolo c’erano questi chioschi di Natale originali, sobri, eleganti, che fanno un figurone al posto di quelle baite di montagna di tanti anni fa. D’accordo non è un mercatino come nelle città del Nord Italia o del Nord Europa, ma non avrebbe senso che Ravenna scimmiottasse Trento o Merano.

E poi sono molto belle anche le luminarie con le stelle di Galla Placidia disseminate in centro. Sono uniche. Non poteva mancare una visita a San Vitale e a Galla Placidia: davanti a quei magnifici mosaici mi sono commosso.

Cari amici di Ravenna, mi ha fatto piacere tornare fra di voi in questa occasione e ritrovare la mia città più bella di come l’avevo lasciata. Orgoglioso di essere e sentirmi ancora ravennate.

Filippo B.