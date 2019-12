Proiezione del film “Giù al Nord” all’Informagiovani di Russi

Martedì 17 dicembre alle 17 ritorna l’appuntamento con #CineAperitivi con la proiezione del film “Giù al Nord” di Dany Boon. Le iniziative si tengono nella Biblioteca Comunale in via Godo Vecchia 10. L’evento fa parte delle iniziative proposte da “#Europe No More Fake. Democrazia e informazione”, progetto che si basa sul presupposto che la democrazia si nutra di una linfa vitale costituita dalla conoscenza e dal confronto aperto, libero ed equo.

È quindi compito delle istituzioni pubbliche, si legge nella nota degli organizzatori, preservare questo spazio evitando che chiunque possa diffondere disinformazione e sentimenti di disaffezione e sfiducia nei confronti delle istituzioni; preservare questo spazio significa creare una risposta coordinata ai bisogni informativi dei cittadini, aumentandone la consapevolezza e il senso di responsabilità.

Il progetto, che è stato realizzato in collaborazione con lo Sportello Informagiovani del Comune di Russi, prevede il coinvolgimento dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. Baccarini” di Russi, dei cittadini adolescenti e preadolescenti, si articola sviluppando azioni trasversali (incontri, laboratori, seminari, aperitivi informativi, realizzazione di interviste da trasmettere in radio web e sui social network) sui temi della cittadinanza, del processo di integrazione europea e dell’informazione, declinati sulla base di tematiche, modalità espressive e attuative diverse.

GLI APPUNTAMENTI

#CineAperitivi – Martedì 17 dicembre 2019, Ore 17, Biblioteca Comunale, Via Godo Vecchia 10

Proiezione del film ‘Giù al Nord’ di Dany Boon. Introduzione ai film a cura di Daniela Patella, collaboratrice del Cinecircolo Fuoriquadro di Bagnacavallo e di Radio Sonora – Web Radio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

#Laboratori – I giovani e l’Unione Europea: cosa offre a noi giovani questa unione di Paesi e Popoli? Esploriamo la storia e il presente dell’Unione Europea, conosciamo i paesi e scopriamo le opportunità offerte dai programmi di mobilità europea.

Laboratori nelle classi seconde delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Baccarini” di Russi.

#VideoInterviste – I giovani di Russi raccontano le loro esperienze di viaggio, studio, lavoro e volontariato in altri paesi di Europa. Vuoi raccontare anche tu la tua storia? Scrivi a informagiovani@comune.russi.ra.it, oppure contattaci su FB.