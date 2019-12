Raccontare il mondo attraverso i viaggi e le foto: appuntamento a Faenza con le serate UOEI

Prosegue il ciclo di proiezioni del martedì sera “Immagini dal mondo” organizzate dall’UOEI Faenza in collaborazione con l’Associazione sportiva “Oreste Macrelli”. Martedì 17 dicembre (dalle ore 20.45) al numero 13 di piazza Fratti (Sferisterio Comunale di Porta Montanara) a Faenza con “In The World”, il tema della proiezione della coppia di viaggiatori Anna e Massimo Bottoni, un viaggio nel mondo attraverso i continenti: Isola di Texel -Camargue-Argentina-USA –Sudafrica. L’ingresso è gratuito per tutti gli appassionati di fotografia e amanti della storia, della cultura, della natura. Al termine, piccola festa degli auguri con rinfresco.