Ravenna. Sono 21 i diplomati della V edizione del master in Diritto penale dell’impresa

La tavola rotonda ‘Diritto penale liberale, sistema economico e media’, in programma questo pomeriggio al Dipartimento di Scienze giuridiche in via Oberdan a Ravenna, ha concluso la V edizione del master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria Romagna e il sostegno di Fondazione Flaminia.

L’evento è stata l’occasione per conferire il diploma ai 21 gli iscritti: Maria Federica Casisi, Emanuele Censori, Paolo de Santis, Andrea del Prete, Fabio Valerio Esposito, Francesco Foschini, Andrea Galluzzi, Rocco Giordano, Oriana Iaccarino, Giulia Ibra, Lucia Maioli, Chiara Piazzi, Filippo Plazzi, Roberta Poscente, Valentina Rocca, Francesca Rocculi, Claudia Romeo, Riccardo Sgarzani, Elena Smanio, Elvira Tomizzi, Valentina Tronconi. È stato consegnato anche un attestato di partecipazione come uditrice a Irene Zornetta.

I diplomati hanno svolto projects work in collaborazione con Bit Bang s.r.l., Studio Legale Guerini- Salodini Camellini & Partners, Studio Legale Associato Stortoni Merlini Meyer, Carp Trasporti Pesaro Scarl, Regione Emilia Romagna, GRUPPO CAVIRO, MARSH S.P.A, Ravenna Holding S.p.A., Bambini S.p.A., BPER S.p.A., Studio Legale Pinza, DOCKS CEREALI S.p.A., e stages presso Istituto italo- latino americano IILA – Roma, RAVENNA 33 s.r.l., Be, Think, Solve, Execute S.p.A., MAPS S.p.A., Rosetti Marino S.p.A., ENI S.p.A. – Roma, ETRA S.p.A.

La prof.ssa Désirée Fondaroli, direttrice del master, ha annunciato l’avvio della nuova edizione del master ed espresso soddisfazione per l’esperienza formativa avviata cinque anni fa e ormai consolidata tra le proposte di alta formazione nel Campus di Ravenna: “È indubbiamente una formula vincente che si basa sulla valorizzazione di elementi quali lezioni tenute da professionisti, manager ed esperti della materia, oltre che da professori, magistrati e avvocati; incontri presso le imprese per fare conoscere la realtà aziendale a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro; stages; attualità dei temi affrontati. Molti diplomati provengono da fuori regione. Quasi tutti coloro che hanno svolto lo stage in azienda, o che hanno collaborato con le imprese per il project work, al termine delle rispettive esperienze con grande soddisfazione hanno ricevuto proposte di prolungamento del rapporto professionale”.

La consegna dei diplomi è stata preceduta dagli interventi del presidente dell’ABI Antonio Patuelli, del prof. avv. Filippo Sgubbi e dell’avv. Ermanno Cicognani, che hanno affrontato i temi della crisi del diritto penale liberale, dell’interazione tra diritto penale e sistema economico e del circo mediatico-giudiziario, coordinati dalla giornalista Ilaria Vesentini de ‘Il Sole 24 ore’.

Le iscrizioni alla nuova edizione del master sono aperte fino al 19 dicembre; ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.masterpenaleimpresa.