Corsi di italiano per stranieri: mercoledì 18 dicembre festa di fine anno a Bagnacavallo

Mercoledì 18 dicembre a partire dalle 19 si terrà la Festa di fine anno organizzata dai docenti dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri di Bagnacavallo in collaborazione con le associazioni del territorio e il Comune.

La festa sarà un momento di incontro e condivisione nel segno della pace e dei diritti umani. Ci si ritroverà in via Cavour davanti alla scuola media di Bagnacavallo, sede dei corsi, per raggiungere poi tutti assieme piazza della Libertà, dove si farà una breve sosta davanti al fuoco per condividere un gesto e un pensiero per la Giornata mondiale dei diritti umani. Successivamente ci si sposterà in via Mazzini al centro sociale All’Abbondanza, dove si condivideranno piatti delle varie cucine e culture del mondo e ci saranno musica, giochi, poesie, saluti, auguri. L’iniziativa è organizzata dallo staff dei docenti dei corsi di lingua italiana e cultura civica di Bagnacavallo con la Rete Restiamo Umani e le associazioni: Coordinamento per la Pace, Pro Loco, Amici di Neresheim, Help for Family, Jam Salam, Comunicando, Tenda della Pace Villanova, Bagnagas, HumuSapiens, Cercare la Luna e da Croce Rossa Italiana, Cooperativa sociale Il Mulino, Caritas, Centro sociale All’Abbondanza, Circolo Arci Casablanca Villanova, Cgil, Anpi, Cpia Ravenna.

I corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri sono organizzati a Bagnacavallo da associazione Coordinamento per la Pace Bagnacavallo e Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti.

Per informazioni: cell. 333 9151946, (Coordinamento per la Pace Bagnacavallo).