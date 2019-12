I bambini della scuola dell’infanzia “Il Cantastorie” di Cotignola festeggiano il Natale con canti e poesie

Sarà una serata ricca di emozioni e partecipazione quella di giovedì 19 dicembre presso la Chiesadei Frati a Cotignola, per i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia “Il Cantastorie” di Cotignola che, alle ore 20, si riuniranno nella Cappella della Chiesa di San Francesco (in via San Francesco, 15). Un momento di canti e poesie per festeggiare tutti insieme l’imminente Natale, “con un occhio di riguardo all’integrazione – comunicano dalla scuola – : sono infatti invitate tutte le famiglie di tutte le religioni, poiché ciò che cantiamo è la nascita del cuore di ciascuno. Nelle settimane che precedono l’evento, le famiglie di ogni bambini saranno impegnate a creare il Presepe nella suo essere condivisione e partecipazione, che verrà poi allestito all’interno della Cappella Sforzesca adiacente alla Chiesa, a testimoniare l’impegno e la Collaborazione tra Scuola e Famiglia, tra docenti e Genitori che hanno scelto di camminare insieme in questi tre anni alla Scuola dell’Infanzia “Il Cantastorie”. Il Presepe verrà creato dai bambini e dai loro genitori con materiali di riciclo, per sviluppare anche a bambini più piccoli un importante imprinting green e creativo.”