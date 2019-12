Domani, mercoledì 18 dicembre alle ore 11 presso l’aula magna della Casa Matha, in piazza A. Costa, si terrà una lezione del professor Giovanni Gardini dal titolo Alberi, Verde e Mosaici. L’incontro è stato programmato in mattinata per permettere anche alla popolazione scolastica la possibilità di partecipare.

Il professor Giovanni Gardini, ricercatore di storia locale con una particolare attenzione all’iconografia e iconologia dei mosaici ravennati, nella lezione-conferenza presenterà un racconto per immagini in cui il tema fondamentale sarà un’analisi della rappresentazione, nei mosaici ravennati, dei giardini con una lettura del loro significato.

Anche questa lezione-conferenza rientra nel più vasto programma promosso dalla Casa Matha, e coordinato dal prof. Marcello Landi per l’area artistica, e inserito nell’ambito dei Corsi di Istruzione Superiore autorizzati dal Ministero della pubblica Istruzione dell’Università e della Ricerca.

L’appuntamento è aperto al pubblico.

