I lavori di riqualificazione in piazza Savonarola sono fermi da mesi: nessun segnale di ripresa

La piazza è in condizioni pietose, le piogge hanno creato, nella parte non asfaltata, fango e pozzanghere che creano disagio a chi ci abita e lavora. All’interno del cantiere si possono vedere, attraverso i buchi nella recinzione, le erbacce cresciute e anche frammenti di ossa che affiorano dal terreno di persone, che, anche se decedute da molto tempo, meriterebbero una maggiore pietà e una piccola cerimonia religiosa per ricordarle. In compenso è ritornata la sosta “selvaggia”, vietata, delle automobili lungo i muri delle case e sotto gli alberi della parte di piazza rimasta libera dal cantiere, nonostante le segnalazioni ai Vigili Urbani.

Anche delle promesse del Sindaco per quanto riguarda una convenzione con l’Autorità Ecclesiastica per consentire ai residenti di utilizzare il parcheggio della Collegiata, pagando ovviamente l’abbonamento comunale, ma con la possibilità di entrare e uscire anche nelle ore notturne, quando viene chiuso, essendo presenti famiglie con bambini piccoli e persone anziane che possono avere delle emergenze, non si sa più nulla, così come del mantenimento dello storico acciottolato che ha da sempre caratterizzato e abbellito il luogo. La piazza non può essere lasciata in questa situazione di degrado e di completo abbandono!

Il Comitato di piazza Savonarola