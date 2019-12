Paolo Maccari presenta “I ferri corti” al Bistrò Rossini di Faenza per Poetry

I ferri corti (LietoColle, 2019) di Paolo Maccari sarà presentato alla rassegna Poetry, mercoledì 18 dicembre, alle ore 21.00, presso il Bistrò Rossini a Faenza, da Monica Guerra e Rossella Renzi. Il libro, pubblicato nella prestigiosa collana Gialla Oro di Pordenonelegge, raccoglie il meglio della produzione poetica dell’autore partendo dai suoi esordi (dalla RaccoltaOspiti, Manni, 2000) sino a oggi. Musica a cura di Ettore Marchi, per cui si ringrazia la Scuola Sarti. OPEN MIC in coda per il pubblico.

PAOLO MACCARI – Paolo Maccari (Colle di Val d’Elsa, 1975) è poeta e critico lettarario. Nel 2000 ha pubblicato, con prefazione di Luigi Baldacci, la raccolta di versi Ospiti (Manni), nel 2006 la plaquette Mondanità (L’obliquo), poi confluita nel volume Fuoco amico (Passigli). Ha introdotto e curato diverse opere di autori otto-novecenteschi; è autore di un’ampia monografia su Bartolo Cattafi: Spalle al muro (2003) e di un libro su Dino Campana, Il poeta sotto esame (2012). Collabora, con saggi e articoli militanti, a quotidiani e periodici specializzati.

ETTORE MARCHI – Ettore Marchi ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Statale G. B. Martini di Bologna sotto la guida di Walter Zanetti.Ha approfondito i suoi studi presso il Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada e alla Scuola di Musica Antica a Venezia (SMAV). Attualmente frequenta il biennio di specializzazione interpretativa in liuto presso il Conservatorio di Musica F. Vittadini di Pavia sotto la guida di Massimo Lonardi, è allievo del corso di composizione di Cristina Landuzzi al Conservatorio Statale G. B. Martini di Bologna e dell’Accademia Chitarristica Segovia di Pordenone per approfondire i suoi studi classici con Paolo Pegoraro e Adriano del Sal. È docente di chitarra classica e liuto presso la Scuola di Musica G. Sarti di Faenza e presso la scuola media S. Umiltà di Faenza.