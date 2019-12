Il tradizionale mercatino vintage di Ravenna per lo shopping prenatalizio si trasferisce a Forlimpopoli

Associazione culturale Norma in collaborazione con Assessorato alla cultura del Comune di Forlimpopoli organizza per sabato 21 (a partire dalle 15) e domenica 22 dicembre (dalle ore 10 alle 19) in Piazza Pompilio e Via Andrea Costa 30, 34 a Forlimpopoli il tradizionale mercatino dell’usato di design e vintage, abitualmente organizzato nella darsena di Ravenna, che per il Natale si trasferisce a Forlimpopoli.

Il Garage Xmas Market è l’occasione per acquistare gli ultimi regali prima di Natale o semplicemente per regalarsi qualcuno degli oggetti esposti fra bancherelle di oggetti vintage, second-hand e hand-made. Un modo sostenibile per fare (e farsi) regali belli e a basso impatto ambientale per uno shopping ecologico e consapevole ma anche di tendenza.

Il market – inventato dalla ravennate associazione Norma e qui organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Forlimpopoli – diventa un momento d’incontro, di ricerca e di scambio, di passioni e di idee. Anche in questa inedita location di Forlimpopoli, Piazza Pompilio e le vie vicine saranno trasformate in un “temporary shop” in cui perdersi tra oggetti fatti a mano, abbigliamento e oggetti di design di modernariato e antiquariato selezionato.

Due giornate all’insegna della contemporaneità, dove arte, musica, fotografia, design, moda e vintage si muovono simultaneamente, per vivere la via e la piazza come momento di incontro e di sperimentazione, cercando di andare incontro alle grandi capitali europee, dove all’interno di uno stesso spazio si propongono vari momenti ricreativi (performance, installazioni, laboratori, live).

Sabato 21

15-20 Market

dalle 15 dj set con Fabio Red Rossi

17 live The Same Old Shoes – band rock&roll dall’identità authentic rockabilly

Domenica 22

10-19 Market

dalle 11 dj set con dj cubi, mikage e guests (stiamo definendo ancora i dj per questa giornata)

17 live Francesca Morello aka RYF – Chitarra e voce dal sound scuro eppure caldo, al contempo ruvido e melodico, di neofolk, sadcore, doom rock e punk blues.

**food&vine a cura di Va Gina Food Truck cucina fusion: dagli esotici “dumplings” ravioli giapponesi di carne o verdure, a cibo più tradizionale con taglieri misti e selezione di vini al calice.