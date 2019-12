Inaugura al Mas di Marina di Ravenna il Presepe d’artista di Leonardo Santoli

Felsina Factory inizia la collaborazione con il MAS, Museo Nazionale delle Attività Subacquee, organizzando una prima esposizione, il “Presepe d’artista” ed altre opere di Leonardo Santoli, dedicata all’arte visiva che accompagnerà le festività Natalizie 2019. L’evento rientra nelle manifestazioni volute e promosse dal curatore museale del MAS Vincenzo Cardella.

La mostra Il mare tautologico di Leonardo Santoli è curata da Sandro Malossini e sarà inaugurata venerdì 20 dicembre alle 18,30. Le opere resteranno esposte dal 20 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020.

Le opere di Leonardo Santoli che vengono esposte, accanto alle due grandi tele dedicate al tema natalizio e realizzate appositamente per l’occasione, appartengono ad uno degli ultimi cicli pittorici ai quali si è dedicato l’artista: il mondo sottomarino. Tra conchiglie e pesci, curiosi subacquei scoprono il mondo segnico di Santoli che popola anche i fondali più scuri e abissali dei propri loghi, capaci di resistere all’acqua e al freddo delle profondità per illuminare di azzuno anche un Presepe che pare scaldarsi al colore della natività e della fantasia dell’artista.

Leonardo Santoli (Firenze 1959) si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha insegnato nelle Accademie di Torino, Lecce, Urbino, Genova e Verona, attualmente è docente di Pittura all’Accademia di Bologna. Nei primi anni ’80 ha fatto parte del gruppo “Arcaici di fine secolo” , hai poi tenuto numerosissime mostre personali in spazi privati e pubblici. Ha collaborato assiduamente con Lucio Dalla, con Luca Carboni per il quale ha anche realizzato le scenografie per il tour europeo del 1996, con Eros Ramazzotti e Jovanotti. Ha all’attivo numerose pubblicazioni e libri d’artista.