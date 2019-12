La situazione attuale nella Pialassa Baiona è tragica e potrebbe diventare esplosiva

Come Slow Food Ravenna abbiamo organizzato il dibattito pubblico Le Pialasse Ravennati: un’opportunità. Stato attuale e quale futuro che si è tenuto presso l’Aula Magna della Casa Matha a inizio dicembre che ha suscitato molto interesse con la partecipazione di un centinaio di persone. Si voleva evidenziare il problema e dare delle risposte perché la situazione attuale nella Pialassa Baiona è tragica. A fronte di un bracconaggio ittico non più tollerabile c’è il pericolo concreto che i pescatori regolari reagiscano ai tanti soprusi e intimidazioni fatte dai pescatori di frodo. Si è creata una situazione molto pericolosa che potrebbe portare a brutte reazioni perché tanti pescatori non vedono più un futuro. Ai tanti pescatori regolari vengono sottratti un lavoro onesto, motori, barche che vengono rubate e anche affondate (c’è un cimitero di barche in valle). Siamo nel Parco del Delta del Po dove viene distrutto un ambiente unico che è di tutti, che va messo in sicurezza e che i pescatori cercano di tutelare perché fonte di guadagno. Le Guardie Provinciali e i Carabinieri Forestali sono pochi e fanno anche troppo contro gli abusivi. A fronte di questo degrado pericoloso è necessario un intervento d’urgenza per un maggiore controllo della Baiona. L’unico sistema per fermare in fretta questi delinquenti è di mettere delle guardie fisse che controllino tutta la pialassa. Inoltre è indispensabile fare una ASBUC Amministrazione separata beni di uso civico. Pertanto sollecitiamo l’amministrazione comunale a prendere in considerazione questo serio problema con urgenza prima che si verifichino vicende incontrollabili.

Mauro Zanarini – Slow Food Ravenna