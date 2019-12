Lugo. UNUCI dona il Tricolore e la bandiera dell’Unione Europea al CEFAL di Villa S. Martino

Il 17 dicembre, in occasione del pranzo degli auguri di Natale, la sezione dell’UNUCI di Lugo, tramite il vice presidente gen. Marco Buscaroli, ha consegnato al Centro CEFAL di Villa San Martino il Tricolore e la bandiera dell’Unione Europea che da gennaio saranno issate sulla facciata della scuola. A ricevere il dono, alla presenza del presidente di CEFAL, Gaetano Finelli e dell’assessore Lucia Poletti accompagnata dagli assessori Veronica Valmori e Luigi Pezzi, in rappresentanza del Comune di Lugo, è stata la nuova Direttrice del centro, Federica Sacenti, che da 10 anni ricopriva in Cefal il ruolo di responsabile dell’area Scuola e Impresa, appena nominata in sostituzione di Flavio Venturi, che lascia l’incarico dopo 38 anni di servizio che, con l’occasione, ha fatto il suo ingresso ufficiale nel nuovo ruolo.

Ll’appuntamento, semplice e partecipato ha visto la presenza di un centinaio di persone fra dipendenti in servizio e congedati, gli ospiti della Struttura Lavorativa Protetta e i loro familiari e, in rappresentanza del territorio, Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda, Pierluigi Ravagli presidente dell’ASP, Antonio Buzzi, presidente di SOLCO Ravenna, tecnici ed assistenti sociali dell’Unione dei Comuni e volontari della parrocchia di Villa S. Martino, a rappresentare la stretta relazione fra il territorio e le attività di CEFAL.