Ultimi giorni a Cervia per visitare la mostra “Espressioni Liberty in ferro battuto”

Chiude domani, giovedì 19 dicembre, alle 18:00, la mostra “Espressioni Liberty in ferro battuto. Mazzucotelli, Gambini e Sommaruga”. Una spettacolare e originale mostra ai Magazzini del Sale che presenta un’ampia indagine sull’arte Liberty italiana incentrata sull’artigianato del ferro battuto. Esposizione documentaria a cura di Andrea Speziali che pone sotto i riflettori l’artigianato, il Made in Italy di quest’arte seducente, focalizzando l’attenzione sul ferro battuto che ancora oggi vede sopravvissuti pregiati manufatti a partire dalle cancellate delle ville, ai ferri decorativi di villini e palazzi.

Il percorso espositivo della mostra si sviluppa secondo una scansione di soggetti quali manufatti decorativi in ferro battuto per interni ed esterni. I tre autori Alesandro Mazzucotelli, Silvio Gambini e Giuseppe Sommaruga entrano in sinergia tra di loro come progettisti e realizzatori diretti dei ferri battuti per la decorazione d’architettura.

La mostra sarà riproposta a Milano il prossimo anno con l’integrazione di ferri battuti di Hector Guimard tratti dalla Metrò di Parigi e per l’occasione sarà pubblicato anche la monografia dedicata al tema.