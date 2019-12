A Cervia “Letture in punta di dita”, dedicate all’inverno e alla neve

Venerdì 20 dicembre alle ore 17,00 al Magazzino del Sale, l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia organizza “Letture in punta di dita”, un evento unico nel suo genere con letture (quasi) al buio interamente dedicate all’inverno e alla neve, per ricongiungersi alla tematica della mostra “Il freddo e la neve…ti racconto una cosa”.

La bravissima Jessica Doccioli leggerà dal braille alcune storie già presenti alla mostra e scritte dai nostri concittadini, mentre una breve selezione di racconti proposti dalla Biblioteca di Cervia Maria Goia, verranno letti dai volontari delle associazioni ABC Amici della Biblioteca e FESTA. Gli ascoltatori saranno proiettati lentamente nel buio e nel silenzio della neve che cade… una suggestione che avvolgerà tutti i presenti, grazie anche allo straordinario scenario fatto di oggetti curiosi e ricordi in grado di fermare il tempo.

Coloro che vogliono calarsi completamente in questa magica esperienza, potranno inoltre partecipare alla visita guidata tattile, condotta sempre da Jessica Doccioli con inizio alle ore 16,00. Entrambi gli eventi sono gratuiti e non occorre prenotazione e sono organizzati in collaborazione con Biblioteca di Cervia e Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione di Ravenna.

La mostra rimarrà aperta dal 7 al 28 dicembre con i seguenti orari: tutti i giorni feriali dalle 15,30 alle 19,30, festivi e prefestivi dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. In contemporanea, all’interno dello stesso Magazzino del Sale sarà possibile visitare la mostra Natale a Cervia – artigianato artistico promossa da CNA e le splendide fotografie di Stefano Biserni nella personale Displacement NY.