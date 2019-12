A Faenza il Natale e il Capodanno sono Rock

Faenza si prepara a vivere a suon di eventi musicali le ultime settimane del 2019:

Arriva il Natale Rock a Faenza

Venerdì 20 dicembre dalle ore 21 al Piccadilly di Faenza suoneranno dal vivo i giovanissimi Half Dreamers, allievi della Scuola di Musica Artistation, insieme agli storici Work in Progress, Fanta Musica e ai Pegaso dello storico chitarrista faentino Roberto Tassinari della Casa della Musica di Faenza.

Il progetto di inserisce all’interno delle attività della neonata Associazione di Promozione del Rock di Faenza, formata da oltre 30 musicisti dagli anni Sessanta ad oggi, che punta a portare in tutti gli eventi faentini (Centro Storico, Teatri, Musei, Martedì, Palio, Nott de Biso’ etc.) la musica Made in Faenza

Sotto la Torre dell’Orologio il 31 dicembre si terrà il tradizionale “Grande Brindisi di Capodanno”

Anche quest’anno per la 25 esima edizione torna dalle ore 23 fino alle 1 del 31 dicembre il Tradizionale Brindisi sotto la Torre dell’Orologio a Mezzanotte per tutti faentini con le note musicali dei giovani delle Onde Radio, una delle band più affermate del territorio della nuova generazione. Immancabili lo spumante e il panettone offerto dallo Staff del Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Faenza.

Le Onde Radio sono una cover band che propone i grandi classici della musica italiana dagli anni ’70 fino ai giorni nostri, rivisitandoli in chiave originale, divertente e spesso imprevedibile.

Il vasto repertorio, adatto a tutti i contesti, l’irriverenza e la capacità di coinvolgere il pubblico rappresentano i principali punti di forza della band, che si contraddistingue ad ogni concerto per il suo spirito dissacrante e festaiolo.

Dal 2015, le Onde Radio vedono all’attivo numerose esibizioni in locali, sagre, feste della birra e stabilimenti balneari. Non mancano anche le apparizioni in contesti di rilievo, quali: Capodanno in Piazza a Faenza (2016, 2017, 2018), band di apertura alla Gallo Team (formazione capitanata da Claudio “il Gallo” Golinelli, bassista di Vasco Rossi), Nott de Bisò (Faenza).

Membri: Angelo Alberti: voce ; Davide Montanari: chitarra; Federico Domenicali: Basso; Filippo Foschini: Batteria