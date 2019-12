Al Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo proiettata la commedia francese “La belle èpoque”

La belle èpoque di Nicolas Bedos è la proposta natalizia della rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. La pellicola francese, con alcuni fra i migliori attori d’Oltralpe (Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier e Fanny Ardant), sarà infatti proiettata ogni sera alle 21.15 da venerdì 20 a martedì 24 dicembre 2019.

Il fumettista Victor (Daniel Auteuil) si trova a sessant’anni in piena crisi lavorativa e personale, insofferente alla situazione in cui si trova e in costante litigio con la moglie Marianne (Fanny Ardant). L’imprenditore Antoine offre a Victor un rimedio per la nostalgia del passato: tramite un’accuratissima ricostruzione storica potrà rivivere artificialmente la propria belle époque personale, ovvero il giorno in cui incontrò Marianne per la prima volta.

La programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo, proseguirà con L’inganno perfetto (giovedì 26, venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dicembre), Che fine ha fatto Bernadette? (venerdì 3, sabato 4, domenica 5, lunedì 6 gennaio), Star Wars: L’ascesa di Skywalker (venerdì 10, sabato 11, domenica 12 gennaio).