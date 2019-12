“Christmas in Ravenna”, in centro spettacolo di burattini, musica gospel, truccabimbi e il Billo Circus

Il Natale si avvicina e il centro storico si anima con gli eventi di “Christmas in Ravenna”: sabato 21 dicembre alle 16 in piazza del Popolo si terrà lo spettacolo di burattini di Massimiliano Venturi. A seguire, lungo le vie del centro storico, il Marching Gospel diretto da Valentina Cortesi del Centro Mousikè arte e terapia.

Domenica 22 dicembre dalle 17 la piazza sarà animata dai balli country della scuola di ballo Free To Dance mentre in piazza Kennedy l’appuntamento dedicato a tutti i bambini sarà con TATAFATA con truccabimbi, tatuaggi e bolle di sapone (dalle 10.30 alle 12.30). Sempre in piazza Kennedy, lunedì 23 dalle 16, il Taxi comico del Billo Circus intratterrà i più piccoli e le loro famiglie.

Anche le giornate della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano saranno dedicate al Billo Circus in piazza del Popolo: Billo, alias Enrico Astolfi, coinvolgerà il pubblico in tre spettacoli giornalieri (alle 11.30; 15.30; 17.30; tranne il 25 dicembre che vedrà uno spettacolo unico alle 16.30).