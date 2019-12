Concerto di Natale alla Chiesa del Pio Suffragio di Lugo

In occasione delle prossime Festività, la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, offre alla cittadinanza un concerto di Natale. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lugo, si svolgerà venerdì 20 dicembre, alle ore 21.00 presso la chiesa del Pio Suffragio in Piazza Baracca, a Lugo, ed avrà come protagonista il Coro Alea-Dunant con l’organista Ilaria Tramannoni, la voce solista Nicoletta Pagliarani, e la direzione di Alba Tasselli. L’ingresso è gratuito.