La faentina Botteghe e Mestieri nei ristoranti Ducati e in tutta Europa con Eataly

Nuova collaborazione tra la cooperativa sociale faentina Botteghe e Mestieri (rinomata per l’eccellenza nel campo della produzione di pasta fresca) e il marchio motoristico Ducati grazie al sodalizio con Eataly. La casa motociclistica di Borgo Panigale ha scelto la cooperativa sociale come fornitore ufficiale di pasta per Scrambler Ducati Food Factory, il format di ristorazione presente con due locali a Bologna e uno a Mirabilandia.

“Questa collaborazione è per noi un grande riconoscimento – sottolinea Claudio Mita, presidente di Botteghe e Mestieri -. Ducati è da sempre sinonimo di grande qualità, di cura del particolare e di eccellenza in Italia e all’estero. Essere tra i fornitori ufficiali della catena di ristoranti lanciati dalla casa motociclistica significa essere annoverati tra i produttori di qualità del nostro territorio. Oltre a proporre i nostri prodotti, Ducati è attenta anche a promuovere il nostro lavoro come cooperativa sociale di inserimento lavorativo, dimostrando un’attenzione particolare all’aspetto solidale della nostra realtà”.

La seconda grande notizia per la cooperativa con sede a Tebano è l’essere stati scelti come fornitori da Eataly, il marchio che riunisce tante piccole aziende enogastronomiche e che ha diversi punti vendita in Italia e all’estero, per la produzione di tortellini freschi da commercializzare nei punti vendita, sul sito di e-commerce durante le festività natalizie e per i menù di tutti i ristoranti.

“Anche questo nuovo accordo è per noi motivo di grande orgoglio – continua Mita -. Un grande impegno che si traduce in 5 quintali di tortellini, rigorosamente fatti a mano, prodotti e spediti ogni settimana per tutta l’Europa”.

La cooperativa Botteghe e Mestieri, associata al Consorzio Solco Ravenna, occupa con il suo laboratorio di pasta fresca 18 persone, alle quali si aggiungono 4 tirocinanti e 5 volontari. Gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità o in situazione di svantaggio sono in tutto 9. Per quanto riguarda la pasta fresca, invece, si parla di 400 kg di produzione al giorno.