Natale in musica, al Teatro Masini di Faenza il concerto della Scuola Sarti

Venerdì 20 dicembre, alle 20,30 al Teatro Masini di Faenza si svolgerà il tradizionale concerto di Natale offerto dalla Scuola di Musica Giuseppe Sarti. Ad esibirsi, in un repertorio di brani scelti da Piazzolla, Morricone, Rota, Jenkis e altri, saranno il Sarti Ensemble, l’Ensemble d’archi ed il coro di voci bianche della Scuola, diretti da Jacopo Rivani; Paolo Zinzani maestro preparatore, Martina Drudi e Monica Ferrini maestre del coro.

L’ingresso è ad offerta libera per sostenere le attività organizzate dalla Scuola, che da poco si è trasferita in una sede più grande e prestigiosa all’interno del complesso degli ex-Salesiani in via S. Giovanni Bosco a Faenza.