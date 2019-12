Ravenna. Premiati i giovani che hanno partecipato a “Il Mare che Unisce” dell’associazione Marinando

Questa mattina, 19 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Ravenna, l’Assessore dei servizi sociali, casa, politiche giovanili, immigrazione, Valentina Morigi, ha premiato i giovani provenienti dalle comunità La Fenice, Coop Eolo e Villaggio del Fanciullo che nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre 2019 hanno partecipato al progetto “Il Mare che Unisce” promosso dall’associazione Marinando Ravenna.

Dei 12 ragazzi che hanno aderito, 9 sono giunti alla fine di un percorso che prevedeva l’interazione e l’integrazione con le disabilità, l’apprendimento della navigazione a vela su imbarcazioni mono e bi-posto, le fasi di approdo e disormeggio e i primi rudimenti per la conduzione di cabinati a vela da diporto. Per tutto il periodo oltre all’apprendimento, ragazzi dai 15 ai 18 anni si sono prestati in un’opera di volontariato, uscendone arricchiti caratterialmente, socialmente e di conoscenze che pochi dei loro coetanei e conterranei avranno l’opportunità di sperimentare.

L’Associazione Marinando ha dichiarato :” visti i progressi conseguiti dai giovani partecipanti, con l’aiuto degli operatori delle comunità, ci auguraiamo di poter migliorare quanto più possibile la collaborazione anche per gli anni a venire, e ringraziamo l’Assessore Morigi per l’importante sostegno prestato nella realizzazione di un progetto rivolto al bene della comunità e al miglioramento delle condizioni di vita di quanti hanno potuto usufruire delle attività insite”.