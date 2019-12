Ravenna. Sabato 21 dicembre il Progetto “Grazie Babbo Natale”

Nell’ambito delle festività natalizie, anche quest’anno l’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus e il Sindacato dei pensionati SPI-CGIL Ravenna organizzano la Seconda Edizione del progetto “Grazie Babbo Natale”, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato all’immigrazione.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre alle ore 15:00, quando i doni verranno consegnati da Babbo Natale presso la Sala del Consiglio Aquilea, via Aquileia 13.

Dalle ore 14:30 i bambini invitati insieme ai loro genitori saranno accolti dai volontari dell’associazione Il Terzo Mondo Onlus che del sindacato dei pensionati Spi – Cgil Ravenna.

L’iniziativa sarà presentata da Maelle Gladis Nambou, responsabile dell’area Solidarietà della Onlus ed allietata dalla bellissima voce di Samantha Tchameni.

“Con questa giornata – come spiegano gli organizzatori, rispettivamente Charles Tchameni Tchienga della Onlus Il Terzo Mondo e Maura Masotti del sindacato dei pensionati Spi-CGIL Ravenna – vogliamo creare un clima di condivisione del rispetto dei valori della dignità umana, dell’educazione e dell’insegnamento che indubbiamente passa da un continuo confronto tra le generazioni”.