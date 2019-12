Tre volte all’ufficio anagrafe di Ravenna per richiedere dei documenti

Vi scrivo per segnalare il malfunzionamento dell’ufficio anagrafe di Ravenna.

Il 22 ottobre mi sono recata per lavoro all’ufficio anagrafe di Ravenna: dovevo verificare delle residenze per un’esecuzione immobiliare. Siccome gli immobili erano tanti mi è stato chiesto di inviare la richiesta tramite pec, e così ho fatto.

Dopo 40 giorni non avendo avuto ancora risposta, sono tornata all’ufficio anagrafe, dove mi è stato detto che non avevano ancora guardato la mail.

Solo a quel punto un ragazzo ha scaricato la mia mail e ha verificato alcune residenze indicate.

Sono dovuta tornare il giorno dopo per finire il lavoro. Alle 8,50, quando sono arrivata, stava funzionando solo uno sportello, avevo davanti 4 persone. Il mio turno è arrivato alle 9,40, e allo sportello c’era una signora molto scocciata perché doveva verificare alcune residenze.

Alla fine sono riuscita ad avere il mio risultato, ma mi sembra una presa in giro verso tutti gli utenti perché gli uffici hanno iniziato a lavorare solo verso le 9,30.

Vorrei fare presente questa cosa a chi di dovere. Magari sarebbe il caso di effettuare dei controlli per verificare l’operativo degli impiegati.

Firmato M.M.