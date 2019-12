A Lugo il concerto di beneficenza dell’associazione Donne Protette contro il tumore al seno

Anche quest’anno, per la terza volta, l’Associazione lughese Donne Protette organizza, sabato 21 dicembre alle ore 21, il Concerto di Natale “Un mondo d’amore”, a Lugo, presso la Chiesa del Suffragio in Piazza Baracca con la musica dei Flints.

L’associazione opera da anni “con lo scopo primario di migliorare il percorso sanitario senologico del nostro territorio – informano da Donne Protette – e di essere di supporto alle donne che devono affrontare una diagnosi di tumore al seno ed il connesso percorso di terapia. In questi anni di attività, oltre alla supporto pratico e morale delle associate, alle donne in generale ed a chi opera nel campo, sono stati organizzati convegni di aggiornamento per gli addetti sanitari ed è stata acquistata strumentazione diagnostica di ultima generazione per dotare l’équipe senologica del territorio di strumenti sempre più efficaci nella prevenzione.”

Con le offerte dello scorso Natale è stata raggiunta la somma necessaria per l’acquisto di una nuova sonda ecografica addominale che viene utilizzata per la prevenzione senologica e anche per altre diagnostiche. Anche quest’anno l’intero incasso sarà destinato all’acquisto di nuova strumentazione finalizzata al benessere della donna in fase di cura.

L’ingresso è ad offerta libera. “La musica gioiosa dei Flints – concludono dall’associazione -, a supporto del progetto, vuole comunicare la speranza sempre più concreta della guarigione alle donne che devono affrontare questo percorso”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lugo e da UISP Ravenna Lugo.