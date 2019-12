Sant’Agata sul Santerno. Inaugurano il 21 dicembre due mostre di scultura, pittura e design

Dal 21 dicembre 2019 al 10 febbraio 2020 a Sant’Agata sul Santerno, nella sala del Consiglio Comunale e nello spazio espositivo LOGOS, vanno in scena due mostre di scultura, pittura, design, con opere realizzate da maestri e artisti emergenti.

Il 4 gennaio, alle 17,00, ciliegina sulla torta: nella sala consiliare performance poetica Di Versi Per Versi e proiezione di video d’autore.

L’intera iniziativa artistica e letteraria é organizzata dall’Associazione culturale LOGOS con il patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno, in collaborazione con Galleria d’arte Ess&rrE e Acca Edizioni di Roma.

La collettiva Sotto una BUONA stella gode pure del patrocinio di Ausl Imola. Gli artisti devolveranno parte dei loro eventuali incassi al reparto di Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola

Il 21 dicembre si parte con l‘inaugurazione, alle ore 16,00, della mostra di scultura, Nella sovranità del silenzio, nella sala del Consiglio Comunale, dove ad esporre i loro lavori saranno gli artisti romagnoli Sergio Monari, Giovanni Scardovi, Mario Zanoni, e i ferraresi Gianni Guidi, Sergio Zanni. L’evento, a cura di Marilena Spataro, sarà presentato da Giovanni Scardovi.

Alle 17,30, nello spazio espositivo di Piazza Umberto I, 8, si inaugura la collettiva di pittura, scultura e design Sotto una BUONA stella. Saranno in mostra le opere dei maestri ed artisti emergenti: Nicoleta Badalan, Alberto Bambi (Balber), Anna Baraldi, Grazia Barbieri, Giuseppe Bedeschi, Tiziana Bortolotti, Paolo Buzzi, Dina Castagni Nasce’, Tiziana Grandi, Laila, Elena Modelli, Maurizio Pilo’, Maria Leanna Serri, Giovanni Scardovi, Roberto Tomba, Mario Zanoni.

Spiega Marilena Spataro, responsabile dell’associazione LOGOS e curatrice della mostra: «È questa la seconda edizione di Sotto una BUONA stella. Lo scorso anno si tenne con successo nelle Marche, a Monte San Martino, nella splendida cornice dei Monti Sibillini. Auspichiamo che in questa edizione santagatese, con artisti di grande formato come quelli che presentiamo, si ottenga lo stesso successo. Questa mostra è stata pensata da me e dal critico d’arte Alberto Gross, come un format per divulgare l’arte conferendole al contempo degli aspetti benefici e rendendola strumento di solidarietà umana e sociale. Sono lieta che gli artisti di questa edizione di Sotto una BUONA stella abbiano deciso di donare in occasione delle festività natalizie, che vedono celebrare la nascita del Bambino Gesù, un sorriso in più proprio a dei bambini, donando parte degli eventuali ricavi della vendita delle proprie opere alla Pediatria e Nido dell’Ausl di Imola, così consentendo l’acquisto di beni utili per le cure dei piccoli pazienti».

All’inaugurazione delle mostre del 21 dicembre saranno presenti insieme agli artisti, il sindaco di Sant’Agata sul Santerno, Enea Emiliani, il critico d’arte Alberto Gross, la curatrice Marilena Spataro. Un altro importante evento inserito nelle manifestazioni natalizie santagatesi, è il reading poetico Di Versi Per Versi che si terrà, sabato 4 gennaio 2020, alle ore 17,00, nel suggestivo contesto artistico della sala del Consiglio Comunale di Sant’Agata, dove ancora sarà in corso, fino alle celebrazioni delle Santa Patrona del paese romagnolo, la mostra Nella sovranità del silenzio. Di Versi Per Versi vedrà i poeti Francesca Tuscano, Roberto Batisti, Paolo Melandri, Giovanni Scardovi, Giovanni Strocchi, declamare i propri versi in un dialogo e in un fitto scambio di esperienze artistiche-poetiche con le altre arti, in particolare con le arti visive. Durante l’iniziativa, condotta da Marilena Spataro e Alberto Gross, verranno proiettati alcuni video d’autore.

Nella sovranità del silenzio

Dal Nostos all’Arche’

mostra di scultura

21/12/2919 – 10/02/2020

Sala del Consiglio Comunale

Piazza Garibaldi, 5 Sant’Agata sul Santerno

Apertura: da lunedì a venerdì 10,00/13,00, martedì e giovedì ore 10,00/13,00 – 15,00/17,30

1-2-8-9 febbraio 10,00/12,00 – 16,00/18,00

Vernissage Sabato 21 dicembre, ore 16,00

Sotto una BUONA stella

pittura, scultura, design

21/12/2019 – 10/02/2020

Spazio espositivo LOGOS

Piazza Umberto I, 8

Sant’Agata sul Santerno

Apertura da martedì a venerdì, ore 16,30-18,30

Vernissage

Sabato 21 dicembre, ore 17,30

Nei festivi e fuori dall’orario previsto le mostre sono visitabili su appuntamento

Gli eventi sono a cura di Marilena Spataro in collaborazione con Alberto Gross

Info: logosartecultura@gmail.com