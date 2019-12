Festa per i bambini con folletti e Babbo Natale al Villaggio del Fanciullo di Ravenna

Dopo il grande successo dell’anno scorso, il Villaggio del Fanciullo propone anche per quest’anno “Il Villaggio di Natale”. Domenica 22 dicembre dalle 16 alle 19, Babbo Natale aspetta tutti i bambini nella sua Casa al Villaggio del Fanciullo in via del Pino 102 a Ponte Nuovo, per una grande festa all’insegna del divertimento e della condivisione.

Tutti i partecipanti potranno lasciare la loro letterina ai folletti, giocare con loro e scattare tante foto con Babbo Natale. Per chi lo desidera, sarà possibile consegnare i propri regali presso la struttura MSNA del Villaggio del Fanciullo via dei Nespoli 118/B a Ponte Nuovo prima dell’evento. Babbo Natale potrà così consegnare i regali ai bambini. Ingresso e parcheggio sono gratuiti.

Per informazioni: eventi@villaggiofanciullo.org – 393.2021941