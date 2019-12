Il 22 dicembre ultimo appuntamento con la pittura in Galleria Diaz a Ravenna

Domenica, 22 dicembre, ultimo appuntamento con “Ravenna incontra l’arte in galleria Diaz”, associazione no profit che ripropone, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerosi sponsor privati, una omonima mostra collettiva di pittura in concomitanza con il mercatino dell’antiquariato, dalle 10 alle 19 nella galleria di via Diaz.

In mostra opere di Liudmyla Concharuk, Hangu Constantin, Santo Crimi, Mauro Dalla Casa, Emilio Di Pasquantonio, Livio Fantinelli, Valter Guidi, Miria Carla Liliana Manzoni, Roberto Marchini, Lidia Mietti, Franco Montanari, Paolo Placci, William Salmin, Gianni Santisi, Aride Savigni.