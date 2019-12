Passeggiata patrimoniale a tema neve e freddo per le vie di Cervia

I facilitatori dell’Associazione FESTA e l’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia organizzano una Passeggiata Patrimoniale interamente dedicata all’inverno. Dopo una breve visita della mostra partecipativa “Il freddo e la Neve…ti racconto una cosa”, per ammirare gli oggetti e i racconti presenti nell’esposizione e condividere in quanti modi diversi la neve ed il freddo possono essere percepiti, si procederà verso il centro storico di Cervia dove i testimoni dell’Ecomuseo racconteranno momenti di vita vissuta. Appuntamento come sempre alle 10,30 di fronte alla Torre San Michele.

Le Passeggiate Patrimoniali sono gratuite e per informazioni su questa e sulle prossime passeggiate in programma ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail a ecomuseocervia@comunecervia.it.

Il programma completo delle passeggiate è visibile anche sul sito dell’Ecomuseo, nel calendario eventi in Home Page.