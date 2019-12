“Se an s’avdén piò… Buon natale!”: sul palco del Rasi di Ravenna sale la compagnia forlivese di San Tomè

Domenica 22 dicembre la rassegna Ritroviamoci al Rasi, organizzata dalla Capit in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, propone la commedia in due atti di Valerio Benvenuto “Se an s’avdén piò… Buon natale!”. Sul palcoscenico la compagnia forlivese di San Tomè. Sipario alle ore 15,30; biglietti dalle 14,30; prezzi da 5,00 a 9,00 €.