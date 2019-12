Tanti momenti pensati per i bambini ad Alfonsine e Longastrino, in attesa del Natale

Domenica 22 dicembre Alfonsine si anima con tanti appuntamenti dedicati al Natale. Si comincia alle 14.30 a Casa Monti (via Passetto 3) con l’iniziativa “È sparito Babbo Natale”. Seguendo le letterine in rima ritrovate tra le sale di Casa Monti, i bambini diventeranno dei piccoli detective per scoprire dove è finito Babbo Natale. Al termine merenda per tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni scrivere a casamonti@atlantide.net oppure casamonti@comune.alfonsine.ra.it.

Alle 17 torna il “Concerto di Natale” con il Coro Stabile e Piccolo Coro, accompagnati da musicisti e solisti dell’associazione L’Ottavanota, diretti da Valeria Foschini. L’appuntamento è in programma all’Auditorium delle Scuole medie (via Murri 26). L’ingresso è libero. Il concerto è organizzato dall’associazione L’Ottavanota con il patrocinio del Comune di Alfonsine.

Per tutta la giornata a Longastrino non può mancare “Natale lungo le Strine”, mostra scambio di hobbismo e riuso. Alle 15 è previsto l’arrivo di Babbo Natale per la consegna dei doni ai bambini. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Lungo le Strine” con il patrocinio del Comune di Alfonsine.