A Barbiano di Cotignola il concerto di Natale alla Chiesa di Santo Stefano

È in programma domenica 22 dicembre alle 17 nella Chiesa di Santo Stefano di Barbiano (via Antica Pieve 9), a Cotignola, il concerto di Natale, tradizionale appuntamento delle festività. Per l’occasione si esibiranno le corali parrocchiali degli adulti e dei bambini, dirette dal Maestro Matteo Unich, in un repertorio di brani natalizi. Prosegue inoltre fino a domenica, all’interno della chiesa, il mercatino parrocchiale con finalità benefiche.